Ilnapolista.it - Lotito: «Ho parlato con De Laurentiis, Lazio e Napoli hanno combattuto fino alla fine. È stato uno spettacolo»

Leggi su Ilnapolista.it

Claudio, presidente della, ha rilasciato al Messaggero alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro ilin campionato ieri, domenica 8 dicembre, per 1-0.: «Hocon De, la nostra vittoria di ieri conta zero»Il patron biancoceleste ha dichiarato:«Sorrido quando sento parlare di progetti e che serve tempo nel calcio: qui non dobbiamo costruire nessuna casa. La difficoltà è creare condizioni di equilibrio nello spogliatoio, dove non ci devono essere prime donne. Tutti devono lavorare all’unisono per raggiungere obiettivi. In estate abbiamo eliminato situazione pregresse che avevano creato rendite di posizione che nel calcio non possono esistere».Sull’inizio di stagione e l’operato del tecnico Baroni ha commentato:«I giocatori devono scender in campo per far divertire la gente.