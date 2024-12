Universalmovies.it - Final Destination: Bloodlines | Il film ha ottenuto una data d’uscita

Leggi su Universalmovies.it

Warner Bros ha svelato lanordamericana di, ennesimodella celebre saga horror.Ildiretto da Zach Lipovsky e Adam B. Stein, che nel recente passato haun accordo di distribuzione anche in sale del circuito IMAX (il nostro articolo a questo indirizzo), uscirà al cinema a partire dal 16 maggio 2025 (via Deadline). Ad oggi, nessun altrodi grande produzione “possiede” quella.Nessun dettaglio sulla trama diè stato al momento svelato. Sarà nostra premura aggiornarvi con nuove informazioni.Note di ProduzioneZach Lipovsky e Adam B. Stein dirigeranno, su una sceneggiatura firmata da Lori Evans Taylor (Wicked Wicked Games) e Guy Busick (Scream), con Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) come produttore.