Venezia-Como la magia di Oristanio da angolo vale il pari!

Ilvince contro ilcon il risultato di 3-2. Al Penzo c’è tanta confusione causata da vento e pioggia torrenziale, la gara finisce con un punto per squadra.– In un pomeriggio di pioggia infinita al Penzo ilpareggia per 2-2 contro il. Lo scontro diretto salvezza vede le due squadre accontentarsi di un punto per parte, anche se nel finale i padroni di casa hanno cercato maggiormente il successo. Addirittura al minuto 88 è stato annullato il gol da fuori area di Hans Nicolussi Caviglia per fuorigioco di Joel Pohjanpalo in appoggio. Lo stesso attaccante ha segnato in maniera rocambolesca la rete del primo vantaggio della squadra di casa. Ha pareggiato ilcon un autogol folle di Candela, che invece di rinviare ha messo la palla nella propria rete. Andrea Belotti ha completato la rimonta tornando alla rete in una delle sue poche occasioni da titolare con Cesc Fabregas.