Liberoquotidiano.it - Prima della Scala, partono i "buu" alla fine dello spettacolo: imbarazzo, chi c'è nel mirino | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Oltre 12 minuti di applausi per lacon 'La forza del destino' di Giuseppe Verdi, che ha inaugurato la stagione dell'opera 2024-2025 del Teatrodi Milano nel giorno di Sant'Ambrogio. Tanti applausi ma anche qualche 'buu' per la soprano russa Anna Netrebko. Fiori sul palco sono stati lanciati per Ludovic Tézier nei panni di Don Carlo di Vargas. Sul finale si è udito anche l'urlo 'Viva Verdi'.