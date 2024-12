Donnaup.it - Muffin banana e nocciola: due incredibili ingredienti per solo 140 calorie!

Leggi su Donnaup.it

: dueper140!Questiche ti presentiamo oggi sono una quasi garanzia assoluta di un risveglio con un sorriso a 32 denti,non importa quanto si annuncia pesante la giornata!Preparati con nocciole e banane, di prima mattina questi dolcetti spandono per casa un profumo cui è difficile resistere e assicurano il buon umore. I bambini ne andranno pazzi e i grandi ne apprezzeranno la genuinità e la leggerezza.Ma vediamo qui appresso con qualie come si preparano.HomemadeNuts Ready to Eat: dueper140!GliPer queste delizie ci servono: 250 grammi di farina bianca; 250 grammi di farina integrale; 125 grammi di fiocchi d’avena; 250 grammi di yogurt bianco; 100 grammi di granella di nocciole; 100 grammi di burro; 80 grammi di stevia (è un dolcificante di origine vegetale) oppure 170 di zucchero semolato; due banane mature; due uova; una bustina di lievito per dolci; una bustina di vanillina; mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio; mezzo cucchiaino di cannella.