Superguidatv.it - Finale della dodicesima edizione di Bake Off Italia 2024: le prove e quando in tv

Grande attesa per ladiOff. Sono quattro i concorrenti che, prova dopo prova, si contenderanno il titolo di miglior pasticciere amatoriale. Scopriamo insieme come si svolgerà la puntata eandrà in onda in tv.Off– Dolci in forno:vedere laSi sta per concludere ladi ‘Off– Dolci in forno’ condotta anche quest’anno da Benedetta Parodi. Il cooking show determinerà il re dell’olimpoPasticceria al termine di alcune sfide e classifiche.La puntata andrà in onda in tv venerdì 13 dicembrealle 21.30 su REAL TIME, canale 31 del digitale terrestre e in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare. L’hashtag ufficiale del cooking show è #Off.La giuria del programma è composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, oltre al superospite fissoprova tecnica, il Maestro Pasticcere Iginio Massari.