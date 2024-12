Anteprima24.it - VIDEO/ Il deputato Borrelli colpito da un pugno in diretta social dai vicoli di Forcella

Tempo di lettura: < 1 minutoPicchiato mentre denunciava presunte occupazioni di suolo pubblico a. È quanto accaduto al parlamentare dei Verdi Francesco Emilio, durante unadaidial volto da un paio di pugni che gli hanno spaccato gli occhiali, per il parlamentare napoletano è stato provvidenziale l’intervento della scorta. Sul posto la polizia, ma anche il personale sanitario del 118.“Chiedo ufficialmente al Prefetto e al Questore di intervenire celermente per bonificare un’area che palesemente è in mano alla criminalità”. – l’appello didalla sua pagina Facebook.era aper denunciare il fenomeno dei parcheggi abusivi, il “Parking spaccanapoli”, un locale al pian terreno adibito a parcheggio, secondo il parlamentare gestito da soggetti vicini al clan dei Mazzarelli.