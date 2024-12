Ilfattoquotidiano.it - “Se è vero che Mariotto ha lasciato la diretta di Ballando per un problema con la sarta? Tutto molto strano”: parla Samuel Peron

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

avrebbe dovuto sostituire Angelo Madonia e ballare con Federica Pellegrini. Stiamo ovviamentendo dicon Le Stelle e dello storico ballerino che, nonostante abbia appeso gli scarpini al chiodo, aveva deciso di tornare. Ma c’è stato un infortunio che non gli neanche permesso di fare un passo durante la: “Guarda, in 17 anni non mi era mai capitata una cosa simile. Mi sono fatto male, sì, infiammazioni e roba varia, ma mai nulla di grave da bloccarmi. Mai successo. Che ti devo dire? Si vede che doveva andare così. Mi dispiace tanto perché Federica per me era un testimoneimportante, in poco tempo abbiamo creato una sinergia fantastica e passare questo testimone a Pasquale non dico che mi ha infastidito, ma mi è pesato”, le parole del ballerino a Today.