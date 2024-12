Lettera43.it - Romania, Georgescu sull’annullamento del primo turno delle elezioni presidenziali: «È un golpe»

Dopo che la Corte costituzionale romena ha deciso di annullare l’esito del, che aveva visto la vittoria a sorpresa di Calin, il candidato di estrema destra ha definito la sentenza «un colpo di Stato». In una dichiarazione trasmessa dai media di Bucarest,ha affermato: «Lo Stato romeno ha preso la democrazia e l’ha calpestata. La decisione della Corte costituzionale rappresenta molto di più di una controversia giuridica. È ufficialmente un».: «La democrazia non è negoziabile»Intervenendo sull’emittente privata Realitatea,ha espresso poi affermato: «In uno Stato del genere non si può più parlare di giustizia, ma di fatto, si parla di una simulazione che tradisce i principi della democrazia. La democrazia non è negoziabile».