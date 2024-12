Ilfattoquotidiano.it - “Perché rimango in piedi al tavolo della giuria? Non è quello che pensate… Ed ecco il mio pronostico su chi vincerà Ballando”: parla Ivan Zazzaroni

“Vince una tra Federica Nargi e Bianca Guaccero. Ma il terzo incomodo è Federica Pellegrini. Ha il DNA del campione e come underdog punterei su di lei”: chi ha fatto questosucon Le Stelle?a Fanpage.it. Proprio lui, il giudice storico del programma di RaiUno che sempre al sito con sede a Napoli ha spiegato di vedere il successo di questa edizione legato a questioni di “qualità”: “Una finale come quella del 21 con sei che sanno ballare sarà incredibile. Considera che si è auto-esclusa Nina Zilli che era brava, anche Ossini aveva fatto bene e non so cosa succederà con Francesco Paolantoni, però ti ripeto: sono da 17 anni acon le stelle e non ho mai visto una qualità di questo livello.che è successo con la Bruganelli ha fatto sicuramente lavorare i social, ma è un pubblico diverso dal nostro”.