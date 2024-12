Lettera43.it - Lega Serie A, Ezio Simonelli a un passo dalla presidenza: è l’unico candidato ufficiale

, l’ex commercialista di Silvio Berlusconi, èad aver presentato la candidatura per ladelladiA. Alla scadenza del 5 dicembre, nemmeno l’attuale presidente Lorenzo Casini ha presentato la propria candidatura, pur restando eleggibile al di là della procedura, poiché rappresentante in carica. A spiegarlo è stata la Gazzetta dello Sport, che ha sottolineato come a sostegno dici siano ben 15 dei 20 club diA e che già lunedì 9 dicembre potrebbero bastare proprio questi sì per avere la maggioranza qualificata dei due terzi delle società per garantire al commercialista la nomina. Ne serviranno 14 su 20 sia al primo che al secondo turno. Qualora si andasse al terzo, invece, ne basterebbero 11.LEGGI ANCHE:A, se Casini non si ricandida è corsa a tre per laLorenzo Casini (Imagoeconomica).