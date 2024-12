Boom gastroenteriti infinite i medici | Virus più cattivi complice lo stress

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – E’dicon sintomi che sembrano non finire mai. In questo periodo negli studi deidi famiglia “vediamo ancora molti casi di una forma gastrointestinale persistente, di tipo virale. E se negli anni precedenti queste infezioni si risolvevano in 2 o 3 giorni, in questa fase notiamo che tendono a rimanere attive per 7-10 giorni. Alcuni pazienti, inoltre, hanno una reattività che ne aumenta la durata e hanno spesso delle recidive”. A tracciare il quadro è Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione deidina generale (Fimmg), che rileva come “tutte le virosi di questo periodo, anche quelle parainfluenzali, quelle da raffreddamento, sembrano più aggressive. E lole favorisce”. Un circolo che diventa rapidamente vizioso. “Abbiamo una popolazione – spiega Scotti – che è diventata più ipocondriaca dopo il Covid.