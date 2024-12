Agi.it - Il Tar, "illegittimo l'affidamento diretto del Festival di Sanremo alla Rai". Viale Mazzini, "il format è nostro"

AGI - Il Tar della Liguria ha dichiaratol'Rai, da parte del Comune di, dell'organizzazione deldella canzone italiana (anni 2024/2025). Ma i giudici hanno comunque consentito lo svolgimento dell'edizione del 2025, che avrà luogo come previsto. Per il Tar, "è evidente, infatti, che l'intervallo di tempo necessario per la predisposizione degli atti di gara e per lo svolgimento della stessa, in conformità a quanto stabilito con la presente sentenza, nonché per l'organizzazione dele degli eventi collaterali da parte del concessionario del Marchio individuato all'esito della procedura di evidenza pubblica, è del tutto incompatibile con lo svolgimento della manifestazione nel mese di febbraio 2025. Né, d'altra parte,luce dell'attuale stato di avanzamento dell'organizzazione è seriamente ipotizzabile il differimento ad altro mese del 2025 delal solo fine di tutelare l'interesse di JE a partecipare (previa, eventualmente, aggregazione con altri soggetti, allo stato ignoti) a una procedura di gara (di cui potrebbe non risultare vincitrice)".