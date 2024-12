Quotidiano.net - Chi è Luca Maestri, candidato alla guida di Stellantis. Da General Motors a Apple

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 dicembre 2024 – Potrebbe essere l’italiano, già vice presidente e direttore finanziario uscente di, il successore di Carlos Tavares nel ruolo di Ceo di. Il condizionale è d'obbligo ma il manager italo-americano è al momento uno dei nomi più quotati per succederedella holding multinazionale produttrice di autoveicoli. Nato a Roma nel 1963, grande tifoso della Juventus,si è dimesso lo scorso agosto dal colosso fondato da Steve Jobs e dovrebbe occupare la sua nuova posizione all’inizio del 2025, concluso il periodo di preavviso per la fine del passato rapporto di lavoro.è stato negli ultimi anni uno degli italiani più in vista nel mondo economico. In un discorso al Consolato italiano di New York, ha così definito: “È un po’ come appartenere a un esercito e, allo stesso tempo, a un monastero.