Oasport.it - LIVE Italia-Germania 1-1, Amichevole calcio femminile in DIRETTA: momento favorevole alle tedesche, azzurre in affanno

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72? MAHMUTOVIC SI SUPERA SU CAMBIAGHI. Girata di sinistro con ottima coordinazione su corner azzurro. Brava la numero 21 tedesca a disinnescare.71? Torna a provarci l’, primo corner della ripresa per le.69? Protesteper un contatto dubbio tra Caruso e Freigang. La numero 4 sbilancia la tedesca, sembravano esserci gli estremi per il penalty. Dallmann per Senss nelle fila della.66? L’deve respirare e spezzare l’impeto dellache ha decisamente cambiato marcia nella ripresa.64? Galoppa sulla sinistra Bonansea che però crossa malissimo spedendo la sfera sulla parte esterna della rete.62? Laalza la pressione, fatica l’ad uscire. Difficoltà totale per le ragazze di Soncin. Schuller per Hoffmann e Zicai per Buhl intanto.