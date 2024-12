Quotidiano.net - La rinascita di Ceramiche Noi. L’azienda salvata dai propri operai

Leggi su Quotidiano.net

DALLO SPETTRO della disoccupazione alla luce della. Cinque anni fa la loro azienda doveva essere delocalizzata in Armenia, lasciare l’Umbria e tutti a casa. Ma quei dipendenti hanno detto "no" e si sono ritrovati a investire su sé stessi e su quella che è diventata la loro azienda. Cinque anni dopo la storia diNoi è una di quelle da raccontare: lavoratori raddoppiati (dai 12 iniziali sono ora 24) e un nuovo capannone inaugurato qualche giorno fa. "Se riguardo indietro e penso al giorno quando mi comunicarono che avrei dovuto dire a tutti i dipendenti cheavrebbe delocalizzato in Armenia, mi viene da piangere. Adesso vedere quello che siamo riusciti a fare con le nostre forze è motivo d’orgoglio". Un nuovo stabilimento fresco d’inaugurazione e la certezza che dopo aver superato la delocalizzazione, la pandemia e il forte rincaro dell’energia elettrica (che qui per spingere i forti di cottura non è uno scherzo), c’è poco da temere.