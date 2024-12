Cultweb.it - Cosa sta succedendo a Elton John? La popstar tiene tutti col fiato sospeso

, leggenda della musica britannica, sta affrontando un momento difficile a causa di gravi problemi di salute agli occhi. Nelle scorse ore, in occasione del gala di beneficenza londinese del suo musical, Il diavolo veste Prada (The Devil Wears Prada), laha rivelato di aver perso completamente la vista nell’occhio destro e di avere una visione limitata nel sinistro. Questa condizione è stata causata da un’infezione contratta nel luglio scorso mentre si trovava nel sud della Francia. A margine dello spettacolo che si è tenuto al Dominion Theatre di Londra,ha ammesso di non aver potuto vedere lo show, ma di aver comunque apprezzato la qualità del suono. “È stato un piacere sentirlo, anche se non riesco a vederlo“, ha dichiarato sul palco.Il musicista ha condiviso con il pubblico la lenta e complicata strada verso la guarigione, sottolineando la speranza di un miglioramento futuro.