UFFICIALE – Mondiale per Club il quadro è completo | tutte le 32 squadre qualificate

Ultimo aggiornamento 1 Dicembre 2024 9:57 di Raffaele CafagnaSono finalmente noteleche dal prossimo giugno si sfideranno negli Stati Uniti per il nuovoper. A rappresentare le italiane ci saranno Inter e Juventus.Quest’anno è stato senza dubbio un po’ l’anno zero per il mondo del calcio. Si è, infatti, potuto assistere a diversi cambiamenti che hanno tracciato definitivamente una nuova era. L’esempio più eclatante è di certo quello relativo al nuovo format della Champions League e delle altre competizioni europee, con la fase a gironi del tutto stravolta.A cambiare faccia, però, è stato anche ilper. La competizione che solitamente veniva disputata a fine anno tra le varie vincitrici delle coppe continentali ha cambiato look. Dal prossimo anno, infatti, si assisterà ad un torneo da 32che si disputerà ogni quattro anni con un formato molto più simile al tradizionaleper le Nazionali.