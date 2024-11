Elon Musk non ha bloccato i contenuti Disney su X

Leggi su Open.online

Circola un’altra notizia falsa su, questa volta riguardante un suo presunto blocco dei’s Pride sulla piattaforma X, accompagnata dall’affermazione che “Woke non è per bambini”. Abbiamo già trattato una fake news simile, appartenente al medesimo filone disinformativo, in questo articolo e in uno precedente con protagonista Michael Jordan.Per chi ha fretta:Non esistono prove cheabbia mai annunciato pubblicamente di averPride disulla sua piattaforma X.La fonte originale è un sito web che diffondesatirici.Si tratta dell’ennesima notizia falsa circolata nelle ultime settimane riguardo l’imprenditore statunitense.AnalisiIl post è stato diffuso da una pagina di cui ci siamo già occupati in passato persimili, accompagnata dal seguente testo:ULTIME NOTIZIE:blocca i’s Pride su X, afferma che “Woke” non è per bambini.