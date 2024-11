Punta un coltello contro le persone per strada poi si barrica in casa | fermato dai carabinieri in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

La scorsa notte, idella Stazione di Monte San Biagio hanno arrestato un giovane di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamentifamiliari e per porto ingiustificato di un oggetto atto ad offendere. L’operazione, scattata in due fasi, è iniziata nel tardo pomeriggio, quando isono stati chiamati a intervenire in seguito a una segnalazione al 112 N.U.E..La Segnalazione e l’Intervento deiLa situazione si è sviluppata a Monte San Biagio, dove i cittadini avevano segnalato un giovane in stato confusionale, armato di un oggetto simile a un, che stava infastidendo i passanti. Idell’Aliquota Radiomobile di Terracina e della Tenenza di Fondi sono immediatamente intervenuti per verificare la situazione e garantire la sicurezza pubblica.