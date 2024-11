Ilrestodelcarlino.it - Protezione civile dei bersaglieri, al convegno anche Bertolaso

E’ fissata per domani, con inizio alle 9.30 a Palazzo dei Capitani, la ’1ª Conferenza del Progetto S.I.S.Ma. e la presentazione del Nucleo didei’. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ascoli e dall’Unione Montana del Tronto, ha come scopo quello di condividere i risultati raggiunti nella fase sperimentale e gli obiettivi futuri del progetto. Con l’occasione verranno illustrate le finalità del costituendo Nucleo dideidi Ascoli Piceno, frutto della positiva esperienza vissuta in occasione del recente Raduno Nazionale ’Ascoli 2024’. Il programma prevede gli interventi del sindaco Marco Fioravanti, del Prefetto Sante Copponi, del commissario alla Ricostruzione Guido Castelli, dell’assessore regionale Andrea Antonini, del presidente dell’Unione Montana Giuseppe Amici, del coordinatore del gruppo di lavoro S.