Inter dubbi sui nuovi acquisti Le prime delusioni in stagione – CdS

L’è seconda sia in campionato che in Champions League, sta facendo un’ottima. Il peccato riguarda igiocatori, non ancora inseriti pienamente nella rosa. Il racconto del Corriere dello Sport.– L’ha rialzato la testa dopo un inizio diincerto. Il 22 settembre sembrava essere la conclusione di un ciclo, la sconfitta con il Milan aveva generato sgomento intorno all’ambiente nerazzurro. Simone Inzaghi e i suoi hanno saputo reagire e adesso si gode due classifiche quasi perfette: la squadra meneghina è seconda sia in campionato, dietro il Napoli, che in Champions League, dietro il Liverpool., il bilancio suiBILANCIO – Tra isolo Piotr Zielinski si è saputo inserire nelle rotazioni di Inzaghi. La rosa dell’non è ancora arricchita dei colpi della dirigenza, che non hanno ancora convinto dopo le prestazioni fornite.