Lettera43.it - Giambruno torna in tv a Dritto e Rovescio: «C’è una donna che avrei voluto tutelare ma non l’ho fatto»

Andreato in dopo un anno di assenza con un’intervista nel programmadi Paolo Del Debbio su Rete 4. Durante l’intervista, il giornalista ha affrontato per la prima volta la vicenda dei fuori onda di Striscia la Notizia, che determinarono la fine ufficiale della sua relazione con la premier Giorgia Meloni e l’addio alla conduzione di Diario del Giorno. «Chiedo scusa alla mia famiglia, che vedendomi così ha sofferto,dovuto tutelarla in modo diverso. C’è una famiglia che io, in quanto uomo di casa, in quanto padre,dovuto. C’è unache, ma non, quindi mi scuso», ha detto. In precedenza, si era parlato di un suo possibile intervento a Belve di Francesca Fagnani, poi bloccato da Mediaset, secondo quanto riportato da IlQuotidiano, per evitare polemiche sull’accordo consensuale che sancì il suo allontanamento dall’azienda.