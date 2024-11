Ilgiorno.it - A tappe forzate arriva il sottopasso. Ha accumulato 30 mesi di ritardo

Ci siamo. Stavolta in silenzio, mettendo un numero di persone a lavorare mai visto in questi anni, facendo straordinari fino a dopo le 19, ecco che ilsta prendendo la sua forma definitiva e, anche se nessuno conferma (viste le numerose smentite.) a giorni ci sarà la data definitiva dell’apertura di questa opera che bypassa la ferrovia e mette in comunicazione senza interruzioni la parte sud della città con la parte nord. A giorni perché a occhio manca davvero poco e visto che oggi si conclude l’asfaltatura di tutta la strada (manca solo la riga in mezzo) E così ci si avvia all’apertura di un’opera attesa da oltre 40 anni, ma che ha segnato il passo per varindo ad accumulare 30disu un preventivo di 14di lavori. "Gli impegni economici da parte del comune di Crema sono confermati: 3.