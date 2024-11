Perugiatoday.it - Violenza donne, i Carainieri lanciano il violenzametro per valutare la tossicità del partener. I dati: oltre 430 interveni anti-staler

Leggi su Perugiatoday.it

Il fenomeno stalking e le violenze domestiche in provincia di Perugia sono dei fenomeni purtroppo in forte crescita come dimostrano indagini, denunce e le richieste dai centrisue minori. Solo il Comando dei carabinieri della Provincia di Perugia nell'anno in corso ha preso.