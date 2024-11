Gaeta.it - Pareggio tra Empoli e Udinese: 1-1 al Castellani, un punto che fa morale

Il match trasi chiude sul punteggio di 1-1, con i padroni di casa che sbloccano il risultato grazie a Pellegri e gli ospiti che pareggiano con Davis. Questo incontro non è solo un'alternanza di emozioni sul campo, ma rappresenta anche un momento cruciale sia per i toscani che per i friulani. Mentre l'continua a costruire una striscia positiva, l'interrompe una serie di sconfitte pesanti.Un primo tempo ricco di emozioniLa partita si svolge allo stadio Carlo, un impianto sempre caldo, dove i tifosi dell'hanno sperato in una vittoria che avrebbe portato la squadra a un totale di 16 punti in classifica. I toscani partono forte: Pellegri, dopo un'azione ben orchestrata dalla squadra, riesce a mettere la palla in rete, portando avanti l'