Il caso Basciano a Mattino 4 | parla il suo legale

Personaggi tv. Ila “4”,il suoe tira in ballo Sophie – La puntata di4, andata in onda lunedì 25 novembre 2024, è stata dedicata alla violenza di genere. Scelta non causale visto che ricorre oggi la giornata internazionale contro l’eliminazione della violenza sulle donne. ( dopo le foto) Leggi anche: Alessandroracconta la sua verità su Sophie CodegoniLeggi anche: Sophie Codegoni, la reazione dopo l’intervista diIla “4”,il sule tira il ballo Sophie Codegoni A “4” Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno dapprima focalizzato l’attenzione su alcuni casi di femminicidio avvenuti nel 2024 e dei quali attualmente si stanno svolgendo i vari processi. Si è discusso molto di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ ex fidanzato Filippo Turetta; e anche di Giulia Tramontano, che, incinta, è stata massacrata dal compagno Alessandro Impagnatiello.