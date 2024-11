I negozi chiusi la nomina del manager Calabi senza pagarlo un euro Chiara Ferragni prova a salvarsi con un giallo | tre pagine segretate

Leggi su Open.online

Ci sono tree mezzanel verbale del consiglio di amministrazione di Fenice srl di fine ottobre in cuiha deciso insieme ai suoi soci di chiamare al capezzale della sua più importante società travolta dallo scandalo dei pandori Balocco Claudiodi lungo corso (76 anni), specializzato nella ristrutturazione di società in crisi. I verbali del passaggio di mano in Fenice sono stati depositati ora in Camera di commercio, e contengono soprattutto ildi tree mezza di testo coperte da omissis, oltre al buio completo sulla situazione finanziaria della società che non ha mai depositato nemmeno il bilancio di esercizio 2023.Fenice controlla ion line e fisici dellaal momento tuttiLaera amministratore delegato oltre che azionista rilevante di Fenice, e presidente era Paolo Barletta.