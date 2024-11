Robadadonne.it - Come scegliere l’armadio per la cameretta

Leggi su Robadadonne.it

Tra i complementi di arredo da valutare con maggiore attenzione troviamo gli armadi per camerette, utili per custodire non soltanto i vestiti, ma diversi altri oggetti: dalla biancheria per la casa, passando per gli accessori del tempo libero e molto altro ancora.In questo articolo vi proponiamo alcuni consigli utili perperfetto per la stanza di bambini e ragazzi. Ci siamo ispirati alle proposte di armadi per camerette di NIDI, brand che fa parte della storica azienda trevigiana Battistella, le cui soluzioni sono rinomate per essere un racconto di design.Le principali tipologie di armadi per cameretteFonte: NIDIGli armadi per camerette di design si trovano disponibili secondo tre tipologie principali, a seconda che il sistema sia a battente, scorrevole oppure freestanding.