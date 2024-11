Calciomercato.it - Atalanta e Fiorentina show: perché Gasperini e Palladino possono puntare allo scudetto | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

L’e lacontinuano a vincere e a gravitare in altissima classifica, nerazzurri e violacredere fino alla fine in un campionato da protagonisteSono stati protagonisti, insieme, uno da allenatore e uno da giocatore in un grande Genoa. Oggi, Gianpieroe Raffaelesono allenatori entrambi e lo sono alla guida delle sorprese più positive del campionato, conche stanno letteralmente volando nel gruppo di testa.CM.IT – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Certo, l’è difficile da considerare, effettivamente, una sorpresa, ormai, essendo abituata a veleggiare nei quartieri altissimi della graduatoria. C’è stata sicuramente meno presenza in tali posizioni, nel recente passato da parte dei viola, ma entrambe sono accomunate da un gioco brillante e spettacolare, dalla concretezza quando serve e da una serie di vittorie notevole.