Palladino | Inter la settimana prossima? Non ci sto pensando!

La Fiorentina ha vinto anche oggi contro il Como con il risultato di 2-0. Raffaelein conferenza stampa anticipa il match dellacontro l’.PARTITA – Raffaelee la Fiorentina hanno vinto per 2-0 contro il Como salendo al primo posto a pari punti con Atalanta e. L’allenatore ha iniziato così la conferenza stampa: «Oggi non abbiamo fatto una bella partita. Il Como ci ha messo in difficoltà, gli ho fatto i complimenti perché sono una buona squadra. Non è stata la nostra miglior partita a livello tecnico, non mi piacciono queste prestazioni ma mi fanno capire i valori umani dei giocatori. Siamo rimasti dentro la partita, abbiamo grandi motivazioni. L’emblema è Beltran che rincorre gli avversari e prende ammonizione, de Gea che para come un ventenne o Sottil che entra e fa assist».