Milan-Juventus | precedenti e curiosità del big match di giornata

o, 22 novembre 2024 -, così come Napoli-Roma, saranno il piatto forte di questadi Serie A, che riprenderà dopo due settimane pausa. I bianconeri proveranno di mantenere il ritmo del gruppo che occupa i primi posti della classifica: nelle prime sei posizioni, infatti, le squadre sono concentrate in appena 2 punti. Guida la classifica il Napoli con 26 lunghezze, seguito da Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio a quota 25, per poi trovare lain sesta posizione a quota 24. Subito dopo la squadra di Thiago Motta si trova il, che insegue con 18 punti (ma con una gara in meno) in compagnia del Bologna di Vincenzo Italiano.non può ovviamente ridursi solo ad uno scontro tra due squadre vicine in classifica. I bianconeri e i rossoneri, infatti, sono tra le squadre più titolate del nostro campionato: 36 scudetti, 15 Coppe Italia, 9 Supercoppe italiane, 3 Coppe UEFA/Europa League e 2 Champions League per la Vecchia Signora, mentre il Diavolo risponde con 19 scudetti, 5 Coppe Italia, 7 Supercoppe italiane e 7 Champions League.