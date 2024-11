Lanazione.it - Camera privata e servizi. Il comfort alberghiero entra negli ospedali

Leggi su Lanazione.it

Volete un po’ di privacy, un accompagnatore e magari la‘dedicata’ mentre siete in ospedale? Adesso sarà possibile, in particolarerealizzati in project come il Noa di Massa o quello di Lucca, ma anche in quello di Pontremoli. L’azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest, infatti, ha varato il regolamento con cui uniforma la procedura riguardante l’attivazione delsu pazienti ricoverati ina pagamento per il trattamentodifferenziato, superando le attuali gestioni diversificate mantenendo invariati gli attuali assetti organizzativi dei presidi. Lasciamo parlare il regolamento perché spiega bene di che cosa si tratti: "Il trattamentodifferenziato consiste nella possibilità di trascorrere il periodo di degenza in Ospedale in stanza ad uso singola con posto letto / poltrona per accompagnatore compatibilmente con la disponibilità dei posti letto al momento del ricovero e durante tutto il periodo della permanenza in Ospedale".