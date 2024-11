Lanazione.it - Paura e danni a Marina di Pisa: la diga 1 cede, il mare in strada. Spazzato via il Bagno Gorgona

di, 21 novembre 2024 – “Ladavanti alnon ha retto, e via Maiorca è di nuovo sott’acqua”. Sono passate da poco le 9 di mattina, quando ieri è di nuovo sceso il panico tra i marinesi. I venti hanno raggiunto durante l’allerta gialla, poi tramutata in arancione i 100 km/h, mentre allal’ondametro ha registrato onde alte fino ad 8 metri, mentre l’acqua delè entrata in alcune delle strade della cittadina. Ed è di nuovo terrore e sconforto, la cella 1, dove sono stati fatti la scorsa primavera le operazioni di rifocillamento dellasecondo molti si è di nuovo abbassata. “I massi che compongono la testa dihanno ceduto – dice Vittorio Capraro, marinese che abita proprio di fronte alla, ma il pericolo vero secondo Simona Rindi, presidente del centro commerciale naturale didi, deve ancora arrivare e “sarà tra domani (oggi, ndr) e venerdì”.