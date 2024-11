Gaeta.it - Apertura del Lights of Lapland Resort in Finlandia: un’esperienza unica nella Lapponia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il prossimo 21 dicembre segnerà l’inaugurazione delof, un’imperdibile novitàfinlandese, parte della Diamond Collection by Il Diamante. Questo nuovo lodge è composto da dieci chalet cuboidali ed è pronto ad accogliere turisti in una delle zone più affascinanti e suggestive d’Europa. In contemporanea all’, avrà inizio un significativo rilancio della regione, con 24 voli diretti dall’Europa che atterreranno negli aeroporti finlandesi gestiti da Finavia. Con i charter stagionali e le rotte per Rovaniemi, Ivalo, Kittilä e Kuusamo, complessivamente ci saranno oltre 130 connessioni internazionali: un’impostazione strategica che risponde all’aumento della domanda da parte dei viaggiatori.Un nuovo polo attrattivo per Rovaniemi e oltreL’aeroporto di Rovaniemi, seguito dall’affascinante aeroporto di Santa Claus, prevede una crescita del 10% nel numero di passeggeri in arrivo nel periodo invernale 2024.