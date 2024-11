Lanazione.it - Porte girevoli in casa Pistoiese. Rescisso il contratto di Lagonigro

"La vita è fatta a scale, c’è chi scende e c’è chi sale". Un proverbio quanto mai attuale in, che ormai da inizio stagione è un vero e proprio cantiere aperto. Dalla panchina al campo, dallo staff tecnico ai calciatori: tanti sono stati i cambiamenti e le novità, in entrata e in uscita, dalle parti di Via delle Olimpiadi. In ordine cronologico, l’ultima news è arrivata nella giornata di ieri, quando il club arancione ha annunciato di aver risolto consensualmente ildel portiere Antonio. L’estremo difensore classe 2006 era arrivato in estate dal Frosinone coi galloni del titolare, ma dopo un avvio incerto e tre sole presenze ufficiali ha ceduto il posto tra i pali a Cecchini, il quale si è affermato in modo indiscusso come primo portiere della squadra. Da qui la decisione del giocatore scuola Reggina, voluto da Taibi in estate, di prendere un’altra strada e cercare nuova sistemazione.