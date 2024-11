Movieplayer.it - Grande Fratello: Luca batte Lorenzo al televoto, cinque concorrenti in nomination per l’eliminazione

Come previsto il tredicesimo appuntamento con il reality show non ha prodotto nessuna eliminazione e non ci sono stati richiami ufficiali perSpolverato. Martedì 19 novembre è andata in onda la tredicesima puntata del, caratterizzata da colpi di scena, strategie di gioco e una finta eliminazione orchestrata da Alfonso Signorini. Come preannunciato, nessuno ha abbandonato la Casa, masono ora a rischio uscita nella prossima puntata, in onda sabato 23 novembre. Il preferito dal pubblico Ilaperto martedì 12 novembre ha visto sfidarsiCavani,Spolverato, Amanda Lecciso e Federica Petagna per ottenere l'immunità. Sin dalle prime battute, è apparso chiaro che la sfida decisiva si sarebbe giocata tra, l'attore toscano, e, il modello milanese.