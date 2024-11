Quotidiano.net - Bonus per le paritarie, FdI non segnala l'emendamento

Fratelli d'Italia rinuncia alla proposta che puntava ad introdurre unper gli studenti delle scuole: l'alla manovra (a prima firma del deputato Lorenzo Malagola) per riconoscere fino a 1.500 euro alle famiglie con reddito Isee sotto i 40mila euro non è infatti tra gli emendamentiti. C'è invece la proposta di Noi Moderati (Cesa) per un voucher scuola fino a 2mila euro per gli studenti - componenti di famiglie sempre con Isee sotto i 40mila euro - per l'iscrizione alleconvenzionate. Noi Moderatianche un altroche stanzia 100 milioni per il 2025 alle. Mentre tra iti della Lega non c'è la proposta di consentire ai Comuni di esentare le scuoledall'Imu.