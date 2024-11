Gaeta.it - Atti di intimidazione scioccanti in un comune della provincia di Palermo: cavallo e mucca uccisi

Facebook WhatsAppTwitter Un imprenditore di Altofonte, un piccolodi, si è trovato coinvolto in un evento drammatico e inquietante. Duedi violenza contro animali, caratterizzati da modalità che rievocano scene da film horror, hanno portato l’uomo a presentare una denuncia formale ai Carabinieri di Monreale. Questi fhanno suscitato una forte reazione da partecomunità locale e delle autorità.Un macabro ritrovamento sull’escavatoreLa situazione è iniziata con un rinvenimento sorprendente: la testa mozzata di unè stata trovata sul sedile di un escavatore. Questo episodio, che ha ricordato il film “Il Padrino” di Francis Ford Coppola, ha scioccato non solo l’imprenditore ma anche l’intera comunità. Nella pellicola, la testa di unera stata posizionata nel letto di un personaggio, creando un’immagine d’impatto che si è ripetuta nella realtà, ma in una forma ancora più cruda e violenta.