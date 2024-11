Ilgiorno.it - Rapinatore della porta accanto: l’autore dell’assalto con due machete a Merate ha 16 anni

– Non è più unanonimo. Ha un nome, un cognome, un volto e anche un indirizzo di casa il giovanissimo armato di dueche venerdì scorso ha aggredito Wilfred (nella foto), il proprietario di 51dell’Indian shopping centercentralissima via Alessandro Manzoni, a cui ha rubato 10mila euro in contanti. È un ragazzino straniero di 16e mezzo, che non abita nemmeno troppo lontano. I carabinieri lo hanno identificato e denunciato. Hanno recuperato pure parte dei soldi sottratti, mentre gli altri li aveva già spesi, oltre che i duecon cui ha rischiato di colpire il commerciante. A riconoscerlo è stato proprio Wilfred: a parte un cappuccio calato in testa ha agito a volto scoperto e lo ha guardato bene in faccia e già in passato aveva tentato di assalirlo.