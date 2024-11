Metropolitanmagazine.it - MotoGP 2025 | Test Barcellona: Martin passa in Aprilia, Marquez in “rosso Ducati”

Terminata la stagione 2024, per lailè già alle porte: oggi la prima giornata di, che vedrà anche l’esordio di Marccon ladel team ufficiale. A fare il punto della situazione è il team manager Davide Tardozzi: “Marc non solo bravo in moto, al suo arrivo è stato umile e gentile”. Poi, sulla convivenza con Bagnaia afferma: “Gestire questi due campioni sarà un orgoglio”. Grande curiosità per vedere l’esordio anche di tanti altri piloti sulle nuove moto: il cambiamento più importante è proprio quello del campione del mondo, Jorge, che lascia lain. Accanto a lui ci sarà Marco Bezzecchi, lui pure migrato da Borgo Panigale verso Noale. Nel team ufficialepoi, al fianco di Pecco Bagnaia, approda appunto l’attesissimo Marc, fresco di terzo posto in campionato alla sua prima stagione lontano dalla Honda.