Moda e solidarietà, le Zirre a Milano per partecipare al progetto charity dell’Associazione "La Mano del Bambino"

LeNapoli è un brand dall’anima green e il cuore sensibile che produce di stagione in stagione creazioni non soggette allama ispirate dalla propria filosofia. Anno dopo anno il marchio si è affermato per la qualità e l’originalità dei suoi prodotti ma ha saputo conquistare il suo pubblico anche per l’impegno sociale che da sempre lo caratterizza, sia nei confronti degli animali che verso l’ambiente. L’ultima sfida per il brand #madeinaples sono i bambini che rappresentano il futuro della società. A tal proposito letornano in trasferta aper una buona causa, illanciato dall’Associazione Ladelcon la partecipazione al ChristmasShopping che si terrà dal 22 al 24 novembre presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia in via Olona 6 trasformando questo posto storico in un Salotto di Natale.