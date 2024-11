Oasport.it - Curling, l’Italia femminile ad un passo dalla semifinale agli Europei: Danimarca battuta all’extra-end

La Nazionale italiana diè sempre più vicina alle semifinali dei Campionati2024. Questa mattina infatti sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) le azzurre hanno incasellato la quinta vittoria nel Round Robin, sconfiggendoend laper 6-5. Una sfida non semplice, dove però la squadra nostrana ha dimostrato di saper gestire meglio la pressione nei momenti più importanti del match.Dopo un inizio contrassegnato da un nulla di fatto, le azzurre marcano un punto nel secondo end malgrado una trama viziata da qualche sbavatura di troppo. Alla fine la risolve Stefania Constantini che, con un draw d’alto profilo, si porta in un vantaggio che sembrava insperato. Le danesi corrono subito ai ripari, pareggiando i conti al terzo end. Ma sarò il preludio di un buon momento per le nostre ragazze, le quali pur avanzano solo di un’unità alla quarta ripresa, rubando poi una mano da un punto al quinto e al sesto round.