Oasport.it - LIVE Italia-Olanda 7-6, Europei curling 2024 in DIRETTA: doppio punto per gli azzurri che tornano in vantaggio dopo il settimo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVIZZERA DIFEMMINILE DALLE 7.00LADI-AUSTRIA DIDALLE 11.00LADI-NORVEGIA DIFEMMINILE DALLE 15.0021.12: Una stone azzurra a4 tiri dell’ottavo end21.09: Non c’è bisogno della bocciata, Retornaz piazza la stone in mezzo alla casa e va a prendersi i due punti che ridanno ilall’! 7-6ilend21.08: Arriva la doppia bocciata, ora tocca a Retornaz che non deve sbagliare la bocciata per i due punti21.07: bene Retornaz che piazza la stone dietro alla guardia olandese sulla sinistra nella casa, ci sono tre stone azzurre a, manca un solo tiro per Goesgens che deve tenare almeno la doppia bocciata21.05: Ancora un errore di Goesgens che colpisce la sua guardia centrale e lascia le due stone azzurre nella casa.