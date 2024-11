Gaeta.it - Inaugurata la stanza protetta per le donne vittime di violenza presso la Questura di Pordenone

È ufficialmente operativa "Unatutta per sé"ladi. Allestita per garantire un ambiente sicuro durante le audizioni die minoridi, questa iniziativa rappresenta un importante passo verso la tutela dellee la sensibilizzazione della comunità. Il progetto è frutto di una collaborazione tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia e Soroptimist International d'Italia.L'importanza di uno spazio dedicatoLaè statadal questore Giuseppe Solìmene, il quale ha evidenziato la necessità di creare un contesto favorevole per le persone che affrontano situazioni di. Questo spazio, posizionato al quinto piano della, è accessibile tramite un ingresso riservato, pensato per garantire la massima riservatezza.