Sport.quotidiano.net - Tutto pronto per il match di domani contro i dorici. Atletico Ascoli, a Monticelli arriva l’Ancona

Leggi su Sport.quotidiano.net

per la sfida in programmapomeriggio alle 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ ditrae Ancona. L’ennesimo derby per i bianconeri del Patron Graziano Giordani in questo equilibrato campionato di Serie Dun avversario dal grande blasone. Peccato che la trasferta sia stata vietata ai tifosi. Le due squadre infatti nonostante si incontreranno per la prima volta nella loro storia e benché l’sia la seconda squadra del capoluogo Piceno per importanza, l’evento calcistico assume i connotati di un derby territoriale tra due realtà da sempre in contrasto, in grado di richiamare un grande numero di spettatori, non solo locali, attirati dalla vicinanza geografica e dalla facilità dei collegamenti stradali. Il "Ministero dell’Interno - Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive", ha evidenziato che il citato inè connotato da elevati profili di rischio in ragione del forte antagonismo radicato nel tempo.