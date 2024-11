Terzotemponapoli.com - MotoGP, Bagnaia rimanda il verdetto all’atto finale

Lagiunge alla penultima puntata. A Barcellona, sul circuito di Catalogna, è andata in scena l’ultima gara Sprint del Mondiale. Jorge Martin era, ed è, ad un passo dal titolo iridato, maritarda la festa.vince e ringrazia BastianiniPecco, almeno fino a domani, campione del mondo in carica, difende con le unghie e con i denti il titolo. Buona la partenza del ducatista piemontese che rimarrà in testa per tutta la gara e subito allunga su Bastianini momentaneamente secondo. Al giro 7, dopo un lungo duello fatto di sorpassi e tentativi di sorpasso, Martin supera il pilota numero 2 della Ducati ufficiale. Mantiene a lungo la seconda piazza, ma Bastianini non vuole mollare. E, dopo una serie di attacchi, al penultimo giro sorpassa il numero uno della classifica iridata di questa stagione.