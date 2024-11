Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Levi 2024 in DIRETTA: Peterlini non brilla, grande rimonta di Aicher

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.25 Gallhuber chiude 14ma a 1.94, dunque anche dietro Martina. Emmaha ottime probabilità di finire in top10. Adesso la veterana svizzera Wendy Holdener (-0.47).13.24 Gallhuber paga 0.12 al secondo rilevamento.13.24 E’ il momento dell’austriaca Katharina Gallhuber (-0.30).13.23 Brutta caduta per l’austriaca Katharina Huber.13.22 Adesso le prime 15 dopo la prima manche.13.21 Emmaha già recuperato sei posizioni. La tedesca precede St-Germain di 0.71 e Lamure di 0.73.13.20 Martinaottava a 1.24. L’Italia purtroppo nelloè una comparsa da tre lustri, bisogna dirlo ad alta voce e senza timori. Chiara Costazza è stata l’ultima specialista di altollo.13.20paga 0.11 al secondo rilevamento, poi sbaglia all’imbocco del muro.