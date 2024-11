Oasport.it - LIVE Italia-Inghilterra 2-0, Europei curling 2024 in DIRETTA: gli azzurri iniziano con il piede giusto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-LITUANIA DIFEMMINILE DALLE 8.00LADI-TURCHIA DIFEMMINILE DALLE 18.3013.55. casa libera dopo 8 tiri, si potrebbe andare verso l’annullamento dell’end13.53: una stone azzurra a punto dopo i primi sei tiri del secondo end13.47: Preciso Retornaz che con una bocciata regala i primi due punti dell’Europeo all’. Missione compiuta: 2-0 per glidopo il primo end13.45: Sono due le stone azzurre a punto prima degli ultimi due tiri. Vediamo la scelta degli inglesi che dovranno provare a bocciare per evitare il doppio punto13.43: Sempre una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri13.40: Una stone azzurra a punto dopo otto tiri del primo end13.35: Iniziata la sfida, Stone inglese al centro della casa dopo 3 tiri del primo end13.