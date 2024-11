L’inchino di Pier Silvio Berlusconi 4 milioni di utili arrivati in tasca nonostante le liti con il fisco | ecco il tesoretto di Maria De Filippi

Leggi su Open.online

Se dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo la moglieDenon ha toccato un euro della sua eredità donando anche la sua quota legittima ai figli, la conduttrice di punta di Mediaset ha mantenuto saldamente in mano il 50% della società con cui lavora: la Fascino produzione e gestione teatro, che produce per un solo committente (Mediaset) alcuni dei programmi più di successo: da “Amici” a “Uomini e donne”, da “Temptation Island “a “Tu si que Vales” per citare solo i più noti. Era la stessa società che produceva fino alla scomparsa del conduttore nel febbraio 2023 anche il “Maurizio Costanzo Show”. E ora come sempre è una macchina per farechedivide con l’altro socio paritario: Reti Televisive italiane (RTI) del gruppo Mediaset, che proprio nell’ultimo bilancio ha voluto fare un omaggio particolare alla De, una sorta di inchino del colosso tv dialla sua più nota star.